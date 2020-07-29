Санжар решил покинуть Карпаты – будущее львовского клуба неизвестно

На сегодняшнем командном собрании Карпат Роман Санжар объявит о своем уходе из клуба и продолжит карьеру в другом месте. Вместе с ним "зелено-белых" покинут и его ассистенты. Об этом сообщил журналист Олег Барков в Telegram.

Народная команда Карпаты может появиться во Второй лиге

Будущее львовского клуба до сих пор неизвестно. Совладелец Карпат Олег Смалийчук пока не принял решение. Новый сезон "львы" начнут или во Второй лиге, или в аматорском чемпионате. В то же время Смалийчук обещает погасить всю задолженность перед тренерским штабом и футболистами.

Напомним, Санжар возглавил Карпаты уже по ходу сезона, заменив Александра Чижевского. Под его руководством львовяне одержали лишь одну победу, но даже не сумели завершить чемпионат. За две неявки без уважительных причин УПЛ приняла решение досрочно снять команду с чемпионата.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу