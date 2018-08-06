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Санжар рассказал, почему Мысак покинул Олимпик

06:30 5 Читати українською
Санжар рассказал, почему Мысак покинул Олимпик
Роман Мысак / фото: ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Роман Санжар назвал причины, по которым донецкий клуб прекратил сотрудничество с Романом Мысаком.

"Роман получил травму на сборах. У нас было два вратаря, которые претендовали на место в составе. Просил его поберечь себя, но он рвался в бой и снова травмировался. Начинать чемпионат с одним вратарем нельзя было, поэтому мы попрощались. Это только мое решение", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

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Ранее сообщалось, что причиной разрыва контракта стал конфликт игрока с донецким клубом. Мысак перешел в Олимпик только в начале июля, подписав контракт на 2 года, но уже через три недели покинул команду.

Предыдущим клубом Мысака были львовские Карпаты, за которые он провел 62 матча.

Украина3 тур

Карпаты - Олимпик: Воскресенье 05 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
2 : 2
Олимпик
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Роман Санжар Роман Санжар Карпаты - Олимпик Роман Мысак Роман Мысак Олимпик Олимпик
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