Санжар рассказал, почему Мысак покинул Олимпик

Главный тренер Олимпика Роман Санжар назвал причины, по которым донецкий клуб прекратил сотрудничество с Романом Мысаком.

"Роман получил травму на сборах. У нас было два вратаря, которые претендовали на место в составе. Просил его поберечь себя, но он рвался в бой и снова травмировался. Начинать чемпионат с одним вратарем нельзя было, поэтому мы попрощались. Это только мое решение", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

Карпаты – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Ранее сообщалось, что причиной разрыва контракта стал конфликт игрока с донецким клубом. Мысак перешел в Олимпик только в начале июля, подписав контракт на 2 года, но уже через три недели покинул команду.

Предыдущим клубом Мысака были львовские Карпаты, за которые он провел 62 матча.