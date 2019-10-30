Санжар рассказал об усилении Карпат в зимнее трансферное окно

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился мнением относительно возможного улучшения результатов и игры своей команды.

"Для меня и для команды это был сложный период. Считаю, что наши результаты были неудовлетворительными. У меня есть понимание и объяснение этому, но болельщики всегда хотят большего, и это нормально.

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Карпаты – это бренд, который олицетворяет весь львовский футбол. Здесь высокие требования, это правильно, и мы это понимаем. Мы много работаем, чтобы ребята развивались. У нас молодая команда, где-то не хватает уверенности, но шаг за шагом мы должны двигаться вперед. Мы прошли непростой путь, но он очень важен. Пусть этот отрезок будет своеобразным плацдармом для будущего.

Верю, что наша команда имеет потенциал. Во время зимней паузы постараемся усилиться опытными футболистами. Плюс, я жду Сашу Кучера, который вот-вот должен восстановиться. Уверен, что мы станем сильнее. Все ребята работают с большим желанием и самоотдачей, поэтому результат тоже придет", – подытожил Санжар в интервью Команда№1.

Напомним, Карпаты занимают десятое место УПЛ – в активе "львов" десять очков после 12 сыгранных туров.

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