Санжар рассказал, чего не хватило Карпатам в товарищеской игре против Жальгириса

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился впечатлениями от ничьей в товарищеском матче против литовского Жальгириса (1:1).

"Карпаты провели качественный спарринг с хорошим соперником. В этом матче я использовал всю обойму игроков, а также проверил на деле нашу молодежь. Нам удалось поработать над взаимодействием футболистов.

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Появилась возможность проявить себя у игроков, которые имеют меньше игровой практики. Можно сказать, что Карпаты провели два разных тайма. Первая половина прошла при нашем территориальном преимуществе – нам удалось забить хороший гол.

Однако затем мы допустили ошибку в обороне, пропустили ненужный гол, который испортил всю картину. Во втором тайме была равная игра, но мы создавали моменты и должны были выигрывать в этом матче. Не хватило мастерства в атакующих действиях. Но я доволен нашими молодыми игроками. Получил объективную картину", – отметил Санжар в комментарии официальному сайту Карпат.

К слову, Карпаты не смогли переиграть Жальгирис (1:1), побеждая литовцев в течение матча.

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