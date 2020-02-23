Санжар прокомментировал ничью с СК Днепр-1 – тренер Карпат допускает приход новых игроков в команду

Главный тренер Карпат Роман Санжар оценил выступление своей команды в матче 19 тура УПЛ против СК Днепр-1.

"Первая игра оказалась очень эмоциональной. Обе команды волновались, было слишком много ошибок. Считаю, что мы удачно сыграли первые 30 минут, создали моменты, забили гол, побеждали, но ошиблись в обороне, и соперник сравнял счет.

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Во втором тайме мы пытались атаковать позиционно и моментов почти не создали, поэтому игра была равной. Доволен самоотдачей, сегодня на поле была команда. У нас были ошибки, мы их проанализируем и будем работать дальше. Ничья с СК Днепр-1 для нас хороший результат.

Считаю, что мы готовы играть 90 минут, но действительно в конце матча устали. Это психология, каждое очко очень важно для нас. На последних минутах остались вдесятером, поэтому было важно удержать хотя бы ничью. Я не делал замен раньше, потому что не хотел сломать игру. Задачи, которые мы ставили, ребята выполняли, поэтому я не хотел ничего портить. Это был первый матч и со сложным соперником, поэтому я сделал коррективы уже в конце встречи.

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Есть вопросы с комплектацией, но на 90 процентов я доволен. Надеюсь на всю команду, а кто будет лидером – покажут матчи. От каждого футболиста ожидаю помощи Карпатам. У нас есть молодежь и опытные игроки, и понятно, что я на кого-то больше надеюсь, но, повторюсь, от каждого ожидаю помощи для команды.

Если будут кандидаты, которые нас смогут усилить, буду просить докомплектации. Чтобы был результат, на каждой позиции должны быть равносильные игроки, но я не хочу брать людей для количества, хочется действительно качества", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

Напомним, после матча с СК Днепр-1 львовская команда осталась на последнем месте в УПЛ.

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