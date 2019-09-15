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Санжар признался, как мотивировал игроков Карпат на победу в матче с Ворсклой

07:30 48 Читати українською
Санжар признался, как мотивировал игроков Карпат на победу в матче с Ворсклой
Роман Санжар / Фото ФК Карпаты

Новоиспеченный главный тренер Карпат Роман Санжар поделился впечатлениями от дебютной победы на новой должности в матче против Ворсклы (2:1).

70’ Кристиан Понде
80’ Марвин Мартинс
 
Владимир Баенко 41’
41’ Владимир Баенко
70’ Кристиан Понде
80’ Марвин Мартинс

"Для нас это был очень важный и сложный поединок. В первом тайме игра была равной, но мы пропустили гол. Однако я рад, что ребята не сломались. Мы поговорили в перерыве и нам удалось сыграть во втором тайме лучше и одержать волевую победу.

Дебютный матч Санжара во главе "львов" в видеообзоре матча Карпаты – Ворскла – 2:1

Игроки были очень расстроены после первого тайма, но я их поддержал и указал на некоторые ошибки, которые были в первой половине встречи, поэтому после перерыва нам удалось их исправить.

Хочу сказать, что ребята очень волновались за те события, которые произошли в клубе, ведь любые изменения влияют на психологию. Отмечу, что эта победа – заслуга не только нашего тренерского штаба и футболистов. Считаю, что этот положительный результат стал возможным и благодаря работе предыдущих тренеров, ведь именно они готовили команду к сезону. Считаю, что это наша общая победа", – цитирует Санжар официальный сайт клуба.

Победа позволила Карпатам подняться на 7-ю строчку турнирной таблицы. Ворскла – 8-я.

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