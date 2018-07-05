Санжар: Предстоящий сезон УПЛ будет более ровным и непредсказуемым

Наставник Олимпика Роман Санжар рассказал о подготовке команды к новому сезону, а также поделился мыслями о конкуренции в следующем сезоне УПЛ.

"Нам действительно по-прежнему нужно строить команду. Год назад мы ее частично построили, был коллектив. В первом круге мы достаточно удачно выступили, но в зимнее межсезонье вновь ушло много ребят. Поэтому на сегодняшний день этот процесс в самом своем развитии.

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Сегодня в нашей команде много ребят на просмотре некоторых мы уже подписали. Хорошо, что приехали сюда, на базу Металлиста (Олимпик готовится к новому сезону на базе харьковчан – прим. Футбол 24). Здесь есть все условия - поля, тренажерные залы, сауны, все для восстановления. Надеемся продуктивно поработать, посмотреть новичков и подготовиться к чемпионату.

В любом случае, мы настраиваемся на то, что у нас будет боеспособный коллектив и мы поборемся за самые высокие задачи.

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Думаю, чемпионат будет более ровным. Карпаты подтянулись, в Александрии произошли изменения. Плюс, каким будет Арсенал, Черноморец, пока неизвестно. Однако, по моему мнению, будущий чемпионат будет более ровным и непредсказуемым. За исключением Шахтера и Динамо, каждый может обыграть каждого", – цитирует Санжар официальный сайт Олимпика.