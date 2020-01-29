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Санжар пожаловался, что ситуация в Карпатах усложняет работу над трансферами

13:39 34 Читати українською
Санжар пожаловался, что ситуация в Карпатах усложняет работу над трансферами
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о проблемах с комплектацией команды.

"Для нас самое важное – комплектация. Наша команда стала еще моложе. Чтобы молодежь прогрессировала, мы должны привлечь опытных игроков. Будем приглашать разных футболистов на сбор, более опытных, чем наши.

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Слухи вокруг команды влияют и на переговоры. Я веду переговоры с игроками, которые меня знают. Думаю, нам удастся договориться с игроками, которые нас усилят. Очень непростая ситуация вокруг клуба, она все равно решится", – сказал Санжар в эфире Футбол NEWS.

Напомним, что сейчас Карпаты занимают последнее место УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году "зелено-белые" сыграют 22 февраля против СК Днепр-1.

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