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Санжар подытожил тренировочные сборы Карпат

17:59 61 Читати українською
Санжар подытожил тренировочные сборы Карпат
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился мыслями относительно зимних тренировочных сборов.

"На мой взгляд, этот зарубежный этап подготовки "зелено-белые" могут записать себе в актив. Мы тренировались в отличных условиях, что позволило избежать травм, провели проверку боем с достойными спарринг-партнерами, определились с новичками, просмотрели ближайший резерв.

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Знаете, для меня было важно увидеть в деле всех, кто был на сборе футболистов, а результат не имел особого значения. К какому из спаррингов имел меньше всего претензий к подопечным? Я доволен тем, как они действовали в первом тайме заключительного спарринга с брестским Динамо.

Обидно только, что после перерыва игроки не заметили изменений в настрое соперника, который резко прибавил, и не удержали преимущества в счете. Но ничего страшного, это тоже ценный опыт", – поделился Санжар в комментарии Команда№1.

Добавим, что Карпаты официально возобновят сезон матчем против СК Днепр-1. Поединок запланирован на 23 февраля, начало в 14:00

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Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар Зимние сборы
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