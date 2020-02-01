Санжар отметил прогресс в игре Карпат

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился впечатлениями от контрольного матча против Середа (3:0).

"Хороший спарринг. Серед – крепкая команда, у них тяжелые и габаритные футболисты. Мы сегодня выглядели более динамично, получалось взаимодействие в атаке и обороне, поэтому движемся дальше.

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Ростислав Лях – молодец, он выполнил достаточно большой объем работы, забил хорошие голы, поэтому сегодня он сыграл хорошо. Жоао Диого Дженнингс пробил с дальней дистанции и забил гол, имел еще какие-то моменты, но ему нужно подтянуть свои физические кондиции, так как на данный момент он еще не в оптимальной форме.

Результатом я доволен, однако по игре есть несколько вопросов. Я вижу прогресс, но нам еще нужно много работать. Это сборы, результат может быть какой угодно, поэтому я доволен тем, что мы сегодня одержали победу, но еще раз повторюсь – нам нужно еще много работать", – поделился Санжар в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, Карпаты разбили словацкий Среди в рамках спарринга (3:0). Добавим, что следующий спарринг львовяне проведут против Тузла Сити, матч запланирован на 5 февраля.

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