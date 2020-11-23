"Следил за матчами Карпат в первой части сезона. Где бы ни выступала эта команда, всегда буду переживать за нее, ведь во Львове оставил часть своего сердца, пусть по разным причинам не удалось воплотить в жизнь все задуманное в профессиональном плане.

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Ребята, конечно, еще очень молоды, не обстреляны взрослым футболом, отсюда и не самые лучшие результаты. Но с другой стороны они имеют уникальную возможность уже с 16 лет выстрелить на профессиональном уровне и заявить о себе.

Пусть результат не давит, в ситуации Карпат ребятам сейчас необходимо набраться сил во время зимней паузы и качественно подготовиться к матчам, которые остались. Тем более, что от футбола ничего не будет отвлекать – клуб продолжает закрывать все задолженности, что очень важно для стабильного будущего. Знаю об этом на собственном опыте: оставлял Карпаты в очень трудное время в плане финансов, но все обещанное руководителями клуба недавно полностью получил. Эти люди держат свое слово", – цитирует Санжара официальный сайт клуба.

После 11-ти туров Второй лиги Карпаты расположились на последней строчке группы А, имея в активе лишь 4 очка.

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