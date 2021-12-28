"Трудно сказать – посмотрим. Мне звонят, мы общаемся с агентами, клубами. Конечно, каждый тренер, который в отпуске, всегда хочет как можно скорее вернуться к работе. А когда это произойдет, увидим. Есть разные разговоры, но конкретно говорить сейчас не хочу .

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Меня интересует больше амбициозный проект, в котором можно развиваться самому, как тренеру, и понимать, что ты будешь полезным этому клубу. Главное – понимать куда ты идешь, какая в команде атмосфера и ситуация", – пояснил Санжар в интервью Брутальному футболу.

Напомним, последним местом работы 41-летнего специалиста были кризисные Карпаты, которые он покинул в июле.

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