Санжар объяснил, почему Карпаты уступили Колосу

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал поражение от Колосса (1:2) в матче 9 тура УПЛ.

"Считаю, что сегодня Карпаты подарили победу Колосу. Мы допустили ошибки, привезли себе голы. Затем всю игру старались и бились, создавали моменты. Однако так и не смогли завоевать хотя бы ничью. Как по мне, по игре Карпаты выглядели лучше, однако наши ошибки стали ключевыми. Кроме того, сказалась слабая реализация моментов. Пенальти надо забивать...

Карпаты – Колос – 1:2 – видео голов и обзор матча

Предыдущую свою попытку Понде реализовал. Поэтому сегодня он взял на себя ответственность. Это футбол... Хотя из этого складывается результат. Какие еще надо моменты? Считаю, что поражение мы не заслужили. Должны это принять, сделать выводы. В коллективе есть определенные вопросы. Думаю, мы разберемся и будем двигаться дальше.

Ингулец и Колос? Действительно это сложные поражения. В этих двух матчах мы создали больше моментов, чем соперники. Доминировали на поле, присутствовала самоотдача. Сегодня, например, допустили ошибки и проиграли. Эта команда находится на стадии стройки. Поэтому через такие матчи нужно найти в себе силы, проанализировать и двигаться дальше.

Карпаты безвольно проиграли Колосу

Впереди еще много матчей. Вижу, что есть рисунок игры, мы создаем моменты, но не хватает мастерства молодым игрокам в атаке. Поэтому трудно добывать очки. Если ребята так и в дальнейшем будут работать, уверен, что результат и удача обязательно придут. Надо терпеть. Рад, что ребята бежали вперед до последней минуты, были нацелены на ворота. К сожалению, не хватило мастерства", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.