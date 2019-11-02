Санжар объяснил, почему Карпатам не удалось избежать разгрома в матче против Шахтера

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"У нас был план на игру, который сломался на 9-й минуте, когда мы сами себе привезли гол. Считаю, что в первом тайме мы сыграли достойно, у нас были определенные моменты и практически ничего не дали сделать у своих ворот. После перерыва играли активно, но после пропущенного гола со стандарта нам трудно было что-то сделать. Мы шли вперед, не останавливались и, видимо, это было на руку Шахтеру, ведь у нас были свободные зоны за спинами.

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Это не первый матч, когда нам не хватает мастерства в завершающей фазе. Я в каждой игре стараюсь применять разные сочетания игроков, но эти моменты, которые у нас есть, мы не можем реализовать. Несмотря на то, что Деда вчера сыграл за дубль два тайма, я ему доверил место на поле. Нужно сказать, что он нашел свои возможности, наносил удары и остро открывался, так и в дальнейшем будем привлекать его к первой команде и доверять место в составе.

Пидкивка совершил недопустимую ошибку в моменте с первым пропущенным голом, и это при том, что игра ногами – это одна из сильных сторон Романа. Нам не хватает реализации, так как для того, чтобы добиваться положительного результата, нужно забивать голы. Только с победами приходит уверенность в игровых действиях, а если их нет, то очень трудно. Нужно работать, терпеть и ждать межсезонья", – цитирует Санжар пресс-служба Карпат.

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