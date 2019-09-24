Санжар назвал причину поражения Карпат от СК Днепр-1

Главный тренер Карпаты Роман Санжар поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Украины против Ингульца и прокомментировал поражение от СК Днепр-1 в матче 8-го тура УПЛ.

"На самом деле знакомство с командой и с каждым игроком еще продолжается. С точки зрения результата, я не совсем доволен, потому что мы один поединок выиграли, а в другом потерпели поражение. Но я вижу положительные моменты в игре, доволен тем, как ребята работают на тренировках, ведь заметно, что у них есть желание и самоотдача.

Санжар: Провел мужской разговор с игроками Карпат

С чем связано поражение от СК Днепр-1? С потерей ключевых игроков. Именно поэтому нам пришлось на позицию опорного полузащитника ставить Сергея Вакуленко, а правого хавбека играл Владимир Якимец. Считаю, что мы сыграли не на своем максимуме, однако во втором тайме мы выглядели намного лучше, чем в первой половине встречи.

Но опять же – здесь дело в психологии. Мы во втором матче подряд добавили после перерыва, уступая при этом в счете. Считаю, что команда движется в правильном направлении, но нужно больше времени, чтобы изменить стиль игры.

Ингулец – хорошая команда, в ее составе много игроков, которые выступали в Премьер-лиге. Также отмечу главного тренера Сергея Лавриненко, который любит играть в атакующий футбол. Хорошо знаком с манерой игры его команды, мы не раз с ним встречались в матчах, когда он еще тренировал Зирку", – рассказал Санжар в интервью официальному сайту Карпат.

СК Днепр-1 дома уверенно победил Карпаты