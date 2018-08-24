Санжар: Нам не хватает трех футболистов группы атаки

Германия — 12:09 88
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Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи Коноплянки
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"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти ЗоріЛига Европы — 11:29 351
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Двоюродный брат владельца Манчестер Сити пытался купить Ливерпуль за 2 млрд фунтовАнглия — 09:54 167
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Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге ЕвропыЛига Европы — 23 авг 1030
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"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через АяксЛига чемпионов — 23 авг 1100
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