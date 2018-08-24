Санжар: Нам не хватает трех футболистов группы атаки

Главный тренер Олимпика Роман Санжар рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Будем просматривать больше футболистов группы атаки. Это и вингеры, и нападающие, и оттянутые нападающие. Нам не хватает немного впереди, так что будем просматривать еще игроков группы атаки. Нужно где-то трех футболистов, я бы хотел их видеть в нашей команде.

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Нам не хватает в завершающей стадии ключевой передачи. Работы один в один, обыгрыш, нестандартных действий именно в конце матча нам не хватает. Все остальное: самоотдача, игровая дисциплина – это все присутствует, но хотелось бы видеть больше мастерства в завершающей фазе", – сказал Санжар в эфире телеканала "Футбол 1".