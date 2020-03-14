Санжар: Карпаты потеряли два очка в матче со Львовом

Главный тренер Карпат Роман Санжар подытожил львовское дерби в 23 туре УПЛ.

"Сегодня действительно было дерби. Игра нам удавалась – в первом тайме Карпаты действовали лучше соперника: открыли счет, имели еще моменты. Однако после перерыва привезли себе гол. Соответствено потеряли то небольшое преимущество, которое у нас было. Хотя в конце встречи мы получили право исполнить пенальти и должны были решать игру. Впрочем, уже через минуту мы могли проигрывать.

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Развязка матча была острой – обе команды создавали опасные моменты, однако по разным причинам не воспользовались возможностями. Считаю, что Карпаты потеряли два очка. В любом случае – счет на табло. И он объективен.

Я доволен игрой 18-летнего Алексея Сыча, который сыграл достойно. Относительно Володи Танчика, то он тренировался в общей группе в течение трех дней. Во втором тайме на его игру существенно повлияла усталость. Похожая ситуация и у Ярослава Деды, который пропустил большой срок, а сегодня вышел на поле и даже имел несколько моментов.

Отсутствие болельщиков, безусловно, влияет на игру. У нас всегда хорошая атмосфера в домашних матчах. Если бы трибуны не пустовали, то градус дерби был бы еще выше", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

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