Санжар: Карпатам нужно доукомплектоваться

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар прокомментировал победу "львов" над узбекским Металлургом.

"Сегодня матч проходил в сложных погодных условиях. Сильный ветер очень мешал футболистам и не способствовал комбинационной игре. На первый план вышли бойцовские качества. Несмотря на это, мы контролировали мяч, создавали моменты, демонстрировали командное взаимодействие. Не могу сказать, что в настоящее момент всем доволен. Имели место ошибки тактические, командные и индивидуальные. Карпаты выиграли, поэтому результат для нас удовлетворительный.

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Много эмоций? Мы в Турции уже длительное время, это сказывается. На соседнем поле в другом матче тоже не обошлось без толкотни. К тому же погодные условия способствовали этому: много борьбы и контактов. Это не очень хорошо, однако на сборах такое случается.

На данный момент мы сделали большую работу, команда прибавляет. Вместе с тем, вижу, что мы еще не полностью готовы к сезону. Нам нужно доукомплектоваться, продолжать работать и набирать максимальные кондиции. Впереди у нас еще неделя – не сомневаюсь, что мы выйдем на свой уровень", – цитирует Санжара пресс-служба Карпат.

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