Санжар: До ультиматумов не дошло – все решилось в форме цивилизованного общения

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о подготовке своей команды к рестарту сезона в УПЛ.

"Отсутствие конкретики относительно рестарта УПЛ никоим образом не корректирует план подготовки команды. В обоих вариантах необходимо в некоторых аспектах форсировать подготовку. Сказал бы даже, что возобновление сезона 6 июня для Карпат было бы более приемлемым, ведь наша команда едва ли не позже всех участников УПЛ возобновила тренировки после выхода из карантина. В нашем случае дополнительная неделя подготовки точно не будет лишней.

Санжар подтвердил уход Мартинса из Карпат – будущее другого легионера из Люксембурга под вопросом

По кадровой ситуации – не приступил к тренировкам пока наш капитан, Дмитрий Кльоц. Трудно назвать точные сроки его возвращения в обойму, но хочется быть оптимистом – если восстановление будет проходить эффективно, в поединке с СК Днепр-1 надеемся увидеть Дмитрия в основной обойме.

Перед возвращением из карантина к работе у нас накопилось немало серьезных вопросов, но решались они отнюдь не в ультимативной форме, а в форме цивилизованного общения. Конструктивно искали выход из ситуации, и нашли его, не прибегая ни к каким так называемым "ультиматумам". Ситуация стабилизируется, поэтому уверяю – наши мысли сосредоточены исключительно на рабочем процессе и качественной подготовке к возобновлению чемпионата", – цитирует Санжара официальный сайт клуба.

Напомним, Карпаты после 24 туров занимают последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА