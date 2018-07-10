Санжар: Будем работать, пока не закроется трансферное окно

Наставник Олимпика Роман Санжар рассказал о подготовке команды к следующему сезону УПЛ.

"У нас мало времени – до старта сезона меньше двух недель. А нам еще надо доукомплектоваться, просмотреть новичков, наиграть новые схемы.

По первоначальному плану, к матчу с Черноморцем мы должны были сформировать состав на 90%, но уже сегодня видно, что, видимо, не успеем. Поэтому будем работать, пока не закроется трансферное окно.

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Уровень новичков? Спарринги не дают реальной информации, на что способен футболист, с которым ты раньше не работал. Что посмотреть в неофициальных поединках? Насколько игроки готовы физически, тактически, технически", – цитирует Санжар официальный сайт УПЛ.

Напомним, первый матч нового сезона УПЛ Олимпик проведет 23 июня против Черноморца.

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