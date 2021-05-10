"С точки зрения турнирных задач, то, конечно, это очко ничего нам не дает. Но это важная ничья в плане психологии. У команды был очень сложный сезон и, честно говоря, ребята были просто опустошены, психологически подавлены. Многие выбыли из-за травм. На игру у нас осталось всего 14 человек в заявке.

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Матч получился хорошим. Мы больше контролировали мяч, выглядели более конструктивно, чем соперник, но пропустили гол. Львов построил свою игру на контратаках, у них тоже были моменты... Мы доминировали, но внутренняя неуверенность в себе сильно нам мешала воплотить наше преимущество в гол.

Хорошо, что так все сложилось и мы смогли сравнять счет. Рад за Хамелюка, молодой парень вышел, забил... Я попытался задействовать в этих двух поединках максимальное количество футболистов, чтобы лучше познакомиться с их возможностями именно в игре.

О каждом футболисте я уже имею некоторое представление. Мы получили информацию и понимание куда нам двигаться дальше. У 70% игроков заканчиваются контракты, поэтому летом нас ждет большая работа. От того, как мы ее проведем, будут зависеть наши задачи на следующий сезон. Могу сказать одно: нам нужны перемены", – цитирует Санжара официальный сайт дончан.

К слову, Олимпик по итогам УПЛ сезона 2020/21 расположился на предпоследней строчке.

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