toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ШАХТЕР

Санжар – о будущем Карпат: Жду разговора со Смалийчуком

17:55 - Читати українською
Санжар – о будущем Карпат: Жду разговора со Смалийчуком
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар пролил свет на ситуацию в команде после исключения из УПЛ.

"У нас еще не было разговора с Смалийчуком. Мы все находимся в подвешенном состоянии, в ожидании. Ожидаем, что должно произойти этот разговор, во время которого нам прояснят, какая у нас ситуация, какое будущее, тогда будет все понятно.

"Карпаты в большой беде": руководство львовян пытается достучаться до совладельца клуба

Имеем ли воображение, где будем выступать в следующем сезоне? Абсолютно нет. Сложно тренироваться, когда нет матчей. Когда ты просто тренируешься. Но несмотря на это, молодые футболисты должны тренироваться, чтобы завтра быть сильнее, развиваться и быть конкурентоспособными в будущем", – приводит слова Санжара Футбол News.

Напомним, Карпаты официально исключили из УПЛ из-за неявки на 2 подряд поединка с Мариуполем.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу

blog_ava
"Ахметов сказал, что это будет топ-игрок": Денисов раскрыл подробности трансфера, которым занимался президент Шахтера
16:20
7643
Теги
Олег Смалийчук Карпаты Карпаты Роман Роман Санжар
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
37
мин
Алавес
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук