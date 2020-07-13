Санжар – о будущем Карпат: Жду разговора со Смалийчуком

Главный тренер Карпат Роман Санжар пролил свет на ситуацию в команде после исключения из УПЛ.

"У нас еще не было разговора с Смалийчуком. Мы все находимся в подвешенном состоянии, в ожидании. Ожидаем, что должно произойти этот разговор, во время которого нам прояснят, какая у нас ситуация, какое будущее, тогда будет все понятно.

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Имеем ли воображение, где будем выступать в следующем сезоне? Абсолютно нет. Сложно тренироваться, когда нет матчей. Когда ты просто тренируешься. Но несмотря на это, молодые футболисты должны тренироваться, чтобы завтра быть сильнее, развиваться и быть конкурентоспособными в будущем", – приводит слова Санжара Футбол News.

Напомним, Карпаты официально исключили из УПЛ из-за неявки на 2 подряд поединка с Мариуполем.

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