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Сантуш считает, что Португалия может защитить титул на Евро-2020

22:43 34 Читати українською
Сантуш считает, что Португалия может защитить титул на Евро-2020
Фернанду Сантуш / Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своим прогнозом на основную стадию Евро-2020.

 
Бруну Фернандеш 39’
Криштиану Роналду 86’
39’ Бруну Фернандеш
86’ Криштиану Роналду

"Мы – претенденты на победу на Евро, хотя нас никогда не считают фаворитами. Но у португальской команды достаточно качества.

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Когда Португалия может собрать креативность и эффективность, вместе с тем осознавая, что игра в определенные моменты нуждается в ином подходе, то наша команда практически непобедима. Обыграть Португалию непросто, у нас есть все условия, чтобы провести хороший чемпионат Европы. Наш статус такой же, как и всегда. Когда мы приехали на Евро-2016, тоже говорили, что мои слова о претензиях Португалии на победу – безумие", – цитирует Сантуша A Bola.

Напомним, пиренейцы были соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020, однако добыли в матчах с "сине-желтыми" лишь одно очко и уступили команде Шевченко тремя пунктами в таблице.

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Евро-2020 Португалия Португалия Люксембург - Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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