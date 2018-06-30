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Сантуш: Португалия готова к Уругваю

09:12 6 Читати українською
Сантуш: Португалия готова к Уругваю
Фернанду Сантуш / ФИФА

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Уругвая.

"Мы готовы к Уругваю. Вот что мы сделали: хорошо узнали соперника, отнеслись к нему с полным уважением, подготовили свой план и подумали о том, что нам нужно делать. Это будет матч двух хороших команд, где играют качественные футболисты, завтра на поле они будут делать все, чтобы выиграть, и я верю в победу сборной Португалии. Я осознаю, что со стороны Уругвая выйдет очень сильная команда.

Уругвай – Португалия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Мы хотим выйти в четвертьфинал, и наш соперник думает о том же. На поле мы можем добиться необходимого перевеса. Я верю, что мы сможем забить и покажем то, что подготовили. Я верю, что мои игроки готовы к матчу", – цитирует Сантуша пресс-служба ФИФА.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
до матча
11
час
:
30
мин
Португалия
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ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Португалия Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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