Сантуш: Португалия готова к Уругваю

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Уругвая.

"Мы готовы к Уругваю. Вот что мы сделали: хорошо узнали соперника, отнеслись к нему с полным уважением, подготовили свой план и подумали о том, что нам нужно делать. Это будет матч двух хороших команд, где играют качественные футболисты, завтра на поле они будут делать все, чтобы выиграть, и я верю в победу сборной Португалии. Я осознаю, что со стороны Уругвая выйдет очень сильная команда.

Уругвай – Португалия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Мы хотим выйти в четвертьфинал, и наш соперник думает о том же. На поле мы можем добиться необходимого перевеса. Я верю, что мы сможем забить и покажем то, что подготовили. Я верю, что мои игроки готовы к матчу", – цитирует Сантуша пресс-служба ФИФА.