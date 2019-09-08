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Сантуш ожидал большего от сборной Сербии в матче отбора на Евро-2020

10:19 18 Читати українською
Сантуш ожидал большего от сборной Сербии в матче отбора на Евро-2020
Фернанду Сантуш / Сайт УЕФА

Главный тренер сборной Португалии поделился мнением относительно исхода одного из ключевых противостояний в группе В.

68’ Никола Миленкович
85’ Александар Митрович
 
Вильям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Криштиану Роналду 81’
Бернарду Силва 87’
42’ Вильям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Никола Миленкович
81’ Криштиану Роналду
85’ Александар Митрович
87’ Бернарду Силва

"Сербия меня удивила. Я думал, что они покажут более атакующий футбол, с первых минут будут заряжены на победу.

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Но они играли так же, как в Лиссабоне (1:1). При такой игре было трудно создавать моменты, но мы все равно доминировали. Поздравляю своих игроков с заслуженной победой", – цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Победа в Белграде позволила португальцам набрать 5 очков и выйти на второе место квинтета В. Впереди только сборная Украины с 13 пунктами, правда "сине-желтые" провели на две игры больше.

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Португалия Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Евро-2020 Сербия - Португалия
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