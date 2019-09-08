Сантуш ожидал большего от сборной Сербии в матче отбора на Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии поделился мнением относительно исхода одного из ключевых противостояний в группе В.

"Сербия меня удивила. Я думал, что они покажут более атакующий футбол, с первых минут будут заряжены на победу.

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Но они играли так же, как в Лиссабоне (1:1). При такой игре было трудно создавать моменты, но мы все равно доминировали. Поздравляю своих игроков с заслуженной победой", – цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Победа в Белграде позволила португальцам набрать 5 очков и выйти на второе место квинтета В. Впереди только сборная Украины с 13 пунктами, правда "сине-желтые" провели на две игры больше.

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