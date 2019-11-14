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Сантуш оценил состояние Роналду перед ключевыми матчами отбора на Евро-2020

06:30 40 Читати українською
Сантуш оценил состояние Роналду перед ключевыми матчами отбора на Евро-2020
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду / Фото selecaoportugal

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о состоянии дел у своей главной звезды перед матчами против Литвы и Люксембурга.

 

"Португалия – фаворит встречи с Литвой. У нас более именитые игроки.

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Теперь нужно доказать это на поле. Все спрашивают о Роналду, ведь он лучший в мире. Криштиану с командой и готов помочь сборной", – цитирует Сантуша esports.pt.

Напомним, после 6-ти туров квалификации на Евро-2020 португальцы находятся на второй строчке группы B, выигрывая у Сербии на одно очко. Сборная Украины, которая возглавляет группу, уже гарантировала себе выход в финальную часть туруниру с первого места.

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Евро-2020 Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Португалия - Литва Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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