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Сантуш: Марциняк извинился передо мной за неназначенный пенальти

09:57 74 Читати українською
Сантуш: Марциняк извинился передо мной за неназначенный пенальти
Марциняк и Сантуш / Reuters

Польский арбитр не назначил очевидный пенальти, когда мяч попал в руку Рукавины в штрафной.

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"Судья пригласил меня подойти к стенду, чтобы проанализировать момент. Мы пересмотрели эпизод и ни у него, ни у меня не возникло сомнений относительно назначения пенальти. Марциняк извинился, хотя это уже ничем не поможет.

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Судья назначил пенальти... И никто на расстоянии 40 метров не может отменять решения, особенно когда судья видит это ясно. Что я буду делать с оправданием? По крайней мере, он позвал меня проанализировать эпизод.

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Я видел момент из двух углов. В первом случае мы имеем сомнения, но во втором четко все видно. Помощник был там, и я сказал, что это его вина", – рассказал Сантуш в комментарии RTP.

Напомним, что в матче Португалия – Сербия Марциняк сначала назначил пенальти в ворота сербов, но отменил его из-за подсказки ассистента из-за офсайда.

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Евро-2020 Португалия Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Шимон Марциняк Шимон Марциняк Португалия - Сербия Сербия Сербия
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