Сантуш: Люксембург легко мог обыграть Украину

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями накануне матча квалификции к Евро-2020 против Люксембурга.

"Люксембург с легкостью создает возможности забить. Португалия должна вести игру, держать мяч, и когда это происходит, все становится проще. Мы сделали это в Сербии. В первой половине с Литвой мы этого не делали, но потом сопернику стало труднее.

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В домашней игре с Украиной Люксембург проиграл со счетом 1:2, забив в собственные ворота. Они легко могли выиграть, и это был несправедливый результат. Это показывает силу этой команды", – цитирует Сантуша пресс-служба зибрнои Португалии.

Напомним, сборная Португалии встретится 11 октября со сборной Люксембурга, а 14-го – против Украины. Добавим, что "желто-синие" занимают первое место в группе B, имея в активе 13 очков, Португалия – вторая с 8 пунктами.

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