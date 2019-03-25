Сантуш: Два очка, потерянные в матче с Украиной, имели большое значение для Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал неудачный старт своей команды в отборочном цикле Евро-2020.

"Два очка, потерянные в матче с Украиной, имели большое значение для нас. Но мы это уже не можем изменить. С другой стороны, надо понимать, что ничего страшного не произошло, ведь это только первый поединок отборочного цикла.

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Тем более, что сборная Португалии уже имеет за плечами подобные неудачи на старте: в отборочном цикле Евро-2016 мы потеряли очки в первом туре, но выиграли другие семь матчей; в отборочном цикле ЧМ-2018 мы проиграли в первом туре Швейцарии, а затем одержали победы во всех поединках.

Исход с Украиной был не тем, на который мы рассчитывали. Мы должны быть более агрессивными, создавать больше опасных моментов. Украина и Сербия – команды с игроками, которые любят играть с мячом.

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Статистика говорит за нас: в 18 последних матчах мы 16 раз победили, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. При этом в поединке с Украиной у нас было 4-5 абсолютно реальных шанса для того, чтобы забить мяч, нам не хватило совсем немного для победы", – цитирует Сантуша O Jogo.