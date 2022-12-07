"Я сказал, что вопрос закрыт, и он был закрыт. Криштиану Роналду – один из лучших игроков в мире, который играет профессионально. Он – капитан, очень важный игрок, который должен быть в команде. Мы должны думать как коллектив.

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У меня с Криштиану очень близкие отношения, так было всегда. Я его знаю с 19 лет – со времен в Спортинге, а затем в течение многих лет здесь, в национальной команде. Мы с Роналду никогда не путаем человеческий и личный аспект с отношениями тренера и игрока.

Я всегда буду считать Роналду важной частью команды. Криштиану обязательно сыграет в матче с Марокко. Можно использовать любого игрока, даже если он начал в запасе. Важно посмотреть на его историю. Роналду – один из лучших в мире", – цитирует Сантуша Yahoo Sports.

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