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Сантос с Гонсалес не смог обыграть Атлетико Минейро

16 мая 23:11 21 Читати українською
Сантос с Гонсалес не смог обыграть Атлетико Минейро
Дерлис Гонсалес / фото: ФК Сантос

В матче Кубка Бразилии Сантос и Атлетико Минейро разошлись миром (0:0).

Кубок Бразилии, 1/8 финала, 1-й матч

Атлетико Минейро – Сантос – 0:0

Атлетико Минейро и Сантос не смогли выявить сильнейшего в первом матче Кубка Бразилии. Отметим, что Дерлис Гонсалес, выступающий в составе Сантоса на правах аренды, сыграл 63 минуты и был заменен на 63-ей минуте на Сотельдо.

Дерлис Гонсалес попал в расширенный список сборной Парагвая на Копа Америка-2019

Добавим, что ответный матч Сантос – Атлетико Минейро состоится 7 июня.

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Теги
Мир Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес Сантос Сантос Атлетико Минейро Атлетико Минейро Бразилия
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