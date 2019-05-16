Сантос с Гонсалес не смог обыграть Атлетико Минейро

В матче Кубка Бразилии Сантос и Атлетико Минейро разошлись миром (0:0).

Кубок Бразилии, 1/8 финала, 1-й матч

Атлетико Минейро – Сантос – 0:0

Атлетико Минейро и Сантос не смогли выявить сильнейшего в первом матче Кубка Бразилии. Отметим, что Дерлис Гонсалес, выступающий в составе Сантоса на правах аренды, сыграл 63 минуты и был заменен на 63-ей минуте на Сотельдо.

Дерлис Гонсалес попал в расширенный список сборной Парагвая на Копа Америка-2019

Добавим, что ответный матч Сантос – Атлетико Минейро состоится 7 июня.