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Сантос планирует досрочно вернуть Дерлиса в Динамо – бразильский клуб не хочет платить зарплату парагвайцу

12 января 08:53 235 Читати українською
Сантос планирует досрочно вернуть Дерлиса в Динамо – бразильский клуб не хочет платить зарплату парагвайцу
Дерлис Гонсалес / FOX Sports Brasil

Парагвайский форвард Дерлыс Гонсалес до сих пор не знает, где продолжит свою карьеру.

Права на 25-летнего футболиста принадлежат киевскому Динамо, но украинский клуб отдал парагвайца в аренду Сантосу к лету 2020 года. В свою очередь, бразильский клуб хочет прервать арендное соглашение, поскольку не намерен платить немалую зарплату футболисту, который не демонстрирует ожидаемого уровня игры, информирует selecoes.com.br.

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Динамо не заинтересовано в возвращении Дерлиса. Киевский клуб пытался продать его в парагвайскую Олимпию, но клуб из Асунсьона не смог удовлетворить финансовые аппетиты "бело-синих".

Сейчас Гонсалес тренируется с Сантосом. В прошлом розыгрыше бразильской Серии А он сыграл 16 матчей и забил 1 гол.

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