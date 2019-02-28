Сантос интересовался возможностью приобретения Мораеса

Форвард "горняков" Жуниор Мораес мог вернуться в Сантос.

По информации FOX Sports, Сантос во время зимнего трансферного окна рассматривал возможность возвращения в Бразилию Жуниора Мораеса.

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Руководство "рыб" стремится усилить линию атаки команды и форвард Шахтера попал в шорт-лист игроков, которых мог бы приобрести бразильский клуб. Позже Сантос решил отказаться от идеи приобретения Мораеса из-за высокой цены на игрока.

Отметим, что Жуниор является воспитанником Сантоса. За первую команду "рыб" он играл в течение трех лет. Успел провести в футболке Сантоса 16 матчей и забить 2 гола.

В текущем сезоне бразилец сыграл 28 матчей Шахтера во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

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