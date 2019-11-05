Сантос хочет досрочно вернуть Гонсалес в Динамо, – СМИ

Полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес, выступающий за Сантос на правах аренды, может вернуться в состав киевлян раньше, чем указано в соглашении.

Сантос направил в Динамо письмо с просьбой досрочно вернуть из аренды полузащитника киевлян Дерлиса Гонсалеса, передает Pelé Eterno в твиттере.

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Бразильский клуб хочет, чтобы парагваец вернулся в Киев в январе, хотя арендное соглашение рассчитано до лета 2020 года. Отмечается, что руководство Сантоса намерен сэкономить на зарплате Гонсалеса за полгода.

К слову, в нынешнем сезоне Дерлис сыграл в 13 матчах за Сантос, отметившись одним голом.

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