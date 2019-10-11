Сантос без Дерлиса обыграл Палмейрас Дуду и Луиса Адриано – Сампаоли перед матчем пожирал тренерские заметки

Перед очередным матчем лидеров бразильского первенства на тренировке Сантоса произошел шокирующий случай.

Чемпионат Бразилии, Серия А, 24 тур

Сантос – Палмейрас – 2:0

Голы: Энрике, 14, Марино, 17

Сампаолі може стати новим тренером Ліона

В матче 24-го тура чемпионата Бразилии Сантос без экс-"динамовца" Дерлинса Гонсалеса, который отправился в расположение сборной Парагвая, обыграл Палмейрас экс-"горняка" Луиса Адриано и экс-"динамовца" Дуду. Отметим, что эта победа позволила Сантосу догнать Палмейрас по набранным очкам и выйти на вторую строчку турнирной таблицы.

О важности этого поединка свидетельствует и крайне напряженная подготовка к матчу. Тренер Сантоса Сампаоли так нервничал перед игрой, что для успокоения поедал свои бумажные тренерские заметки.

Напомним, Сантос с 47-ю очками делит второе место с Палмейрасом. Возглавляет турнирную таблицу Фламенго – у клуба из Рио-де-Жанейро в активе 55 пунктов.

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