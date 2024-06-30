Уже на 4-й минуте Германия имела шанс открыть счет, но гол был отменен из-за фола. На 36-й минуте матча началась гроза, и игра была приостановлена. Однако, непогода прошла, и поединок продолжился. Это была лишь третья остановка матча в истории чемпионатов Европы – предыдущие два произошли в 2016 и 2012 годах, в матчах сборной Украины против Северной Ирландии и Франции.

Германия вышла в 1/4 финала Евро-2024 – Бундестим одолела Данию в матче с драматичным VAR и вайбом Донбасс Арены

До конца первого тайма голов не было, но сразу после перерыва сборная Дании имела возможность выйти вперед, когда Андерсен поразил ворота соперника. Гол не был засчитан из-за крошечного офсайда.

Через несколько десятков секунд Андерсен сыграл рукой в штрафной площадке – Хаверц реализовал пенальти и установил счет 1:0. На 68-й минуте Германия удвоила свое преимущество благодаря удару Мусиалы в правый нижний угол ворот. В компенсированное время Вирц имел шанс забить третий мяч в ворота Дании, но гол не был засчитан из-за офсайда, поэтому матч завершился со счетом 2:0. Германия выбила Данию с Евро-2024 и прошла в четвертьфинал.