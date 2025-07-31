Камбек имени Ротаня в видеообзоре мата Санта-Колома – Полесье – 1:4
22:09 - Читати українською
Полесье победило Санта-Колому в ответном матче плей-офф Лиги конференций и прошло в следующий раунд. Видео голов и обзор встречи – на "Футбол 24".
Александрия разгромила Санта-Колому в выездном ответном матче Лиги Конференций со счетом 4:1.
Полесье разгромило Санта-Колому и "отмыло" позор в Лиге конференций - передасист вратаря, удачные замены Ротаня
Голы Михайличенко, Филиппова, Андриевского и Гайдучика отправили команду Руслана Ротаня в следующий раунд квалификации.
Соперником житомирян в третьем раунде плей-офф станет победитель пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter