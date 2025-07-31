Санта-Колома и Полесье сыграют ответный матч в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на бесплатную онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Санта-Колома – Полесье состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток на стадионе в андоррском Энкампе должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени.

Санта-Колома – Полесье: анонс ответного матча квалификации Лиги конференций

Где смотреть Санта-Колома – Полесье? Болельщики смогут бесплатно просмотреть сегодняшний матч на платформе Киевстар ТВ в случае первой регистрации. Трансляция доступна на любом удобном устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, Smart TV или через браузерную версию сервиса. За главными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Напомним, неделю назад Полесье потерпело неожиданное поражение 1:2. Руслан Ротань сменил сразу 5 игроков старта, чтобы спасать ситуацию на чужом поле. В случае успеха Полесье выйдет на победителя пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения). Неудачник нынешнего матча завершит участие в евросезоне 2025/26.

Стартовый состав Санта-Коломы: Руис – Креспо, Лопес, Сан-Николас (к), Систеро – Архона, Пуэрто, Ремулинс – Мурело, Леон, Родригес.

Стартовый состав Полесья: Кудрик – Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский – Бабенко (к), Андриевский – Гуцуляк, Караман, Назаренко – Филиппов.