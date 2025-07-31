Полесье провело ответный матч против Санта-Коломы в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Неделю назад Полесье потерпело сенсационное поражение 1:2 и было вынуждено слушать упреки экспертов о позоре, если не исправит ситуацию. Впрочем, в целом все оставалось в руках подопечных Руслана Ротаня. Тренер "волков" провел серьезную ротацию, сменив сразу 5 игроков старта. Большой неожиданностью стал выход 19-летнего хавбека Ярослава Карамана.

Усик поддержал Полесье перед решающим матчем Лиги конференций: "Боритесь до конца, вы – бойцы"

Полесье выполнило очень важное условие для камбэка – быстрый гол. Уже на 4-й минуте житомиряне удачно зажали соперника возле его штрафной площади, Гуцуляк перехватил мяч и переправил Михайличенко. Правый защитник качественно пробил в девятку.

Как и неделю назад, забитый мяч сыграл с Полесьем злую шутку. Гости отошли назад и слишком часто позволяли Санта-Коломе крутить комбинации. Правда, до опасности доходило редко. Зато "волки" должны были удваивать преимущество в середине тайма. Андриевский откликнулся на длинную передачу Чоботенко и сбросил мяч Филиппову, перед которым оставались полупустые ворота. Экс-бомбардир Александрии пробил ужасно неточно...

В первом тайме голов больше не было, а на старте второго Полесье повторило фокус с быстрым голом. На этот раз Филиппов четко завершил несколько хаотичную комбинацию "волков". Ассист в активе Йосефи, которого Ротань выпустил в перерыве вместо Карамана.

Счастье Полесья оказалось недолгим. Санта-Колома разыграла в центре поля и сразу ответила своим голом! Леон протащил мяч, Родригес протолкнул на Мурело, а тот пробил в дальний угол. Крушинский пытался спасти, однако лишь занес мяч в собственные ворота. Счет по сумме двух матчей равный.

Финальные полчаса матча все же были за Полесьем. На 60-й минуте Назаренко вырезал великолепный кросс Андриевскому. Бывший хавбек Динамо с первой попытки не смог пробить кипера, но со второй забил буквально корпусом.

Точку поставил Гайдучик, которого Ротань также выпустил со скамейки запасных. Игроки Санта-Коломы пропустили выбивание Кудрика, подарив Назаренко чистый "буллит". Вратарь андоррцев снова парировал первый удар, однако на добивание успел именно Гайдучик.

4:1 – Полесье берет уверенный реванш, хотя разгромный счет не совсем по игре. В следующем раунде ЛК команда Ротаня сыграет против победителя пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).

Динамо вышло в следующий раунд ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун – Супряга вернулся и выполнил предассист