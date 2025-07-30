Андоррская и украинская команды сойдутся в повторной дуэли 2-го раунда квалификации третьего по силе еврокубка. Где посмотреть игру, подскажет "Футбол 24".

В четверг, 31 июля, житомирское Полесье на выезде во втором матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграет против Санта-Коломы. Поединок состоится в Андорре, а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Болельщики в Украине смогут посмотреть игру Санта Колома – Полесье в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Для просмотра матча достаточно лишь авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

Напомним, первый матч команд в словацком Пряшове завершился неожиданным поражением Полесья со счетом 1:2.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с триумфатором пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения). Тот, кто проиграет, завершит участие в еврокубках.

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