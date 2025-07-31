Полесье вместе с Русланом Ротанем вошло в историю. Еще никогда украинские клубы не уступали командам из Андорры. Причем Санта-Колома занимает только третье место в своем чемпионате, а житомиряне проиграли ей не только по голам. Пиренейцы больше владели мячом и чаще попадали в створ. К тому же, свой решающий гол они провели после комбинации в 11 передач.

Но и на этом позор "волков" не завершается. Наш коллектив уступили даже на уровне тактических идей. Команды Руслана Ротаня привыкли вытягивать соперника на собственную треть, чтобы освободить пространство впереди и запустить туда передачу – вот только андоррцы не велись на ловушку, отсиживаясь в среднем блоке. Защитники Полесья в таких условиях не понимали, как начинать атаку

Как следствие, 31% всех передач житомирян прошел в треугольнике между центрбеками и голкипером. И это при наличии Чоботенко – в УПЛ он является вторым центрбеком по продвижениям мяча. В целом же, команда была медленной, безыдейной и беззубой.

После такого громкого поражения даже трудно сказать, что надо улучшить, чтобы пройти Санта-Колому. По сути, Руслану Ротаню нужно улучшать все – включая свои взгляды на развитие атак. Из позитива можно отметить только несколько удачных попыток динамического прессинга. Одна из них привела к голу Гуцуляка, но этой истории не хватало системности и слаженности.

Наличие таких форвардов, как Гайдучик и Филиппов, положительно способствует комбинационной работе в завершающей фазе атак. Николай даже отдал хороший ассист, однако его появление в основе на Санта-Колому удивило – ожидалось, что доверие получит его конкурент. Александр вышел на последние 30 минут первого матча и не впечатлил, однако сегодня его выход в старте выглядел бы логично.

Странная ситуация нарисовалась на правом фланге обороны. На сборах лучше всего проявил себя Майсурадзе, но грузин даже не попал в заявку. Вместо него выпустили Хадроя – тот смещался в центр при владении, что создавало хоть какую-то системность в атаках Полесья. На второй тайм вышел Тейлор, который получил повреждение.

Клуб вовремя подписал Никиту Кравченко, которого ценят за кроссы. В Александрии он был лидером, поэтому можно ожидать дебют в составе Полесья. Возможно, там вообще окажется Михайличенко – и тогда возникнет вопрос, кто станет левым защитником? Крушинский?

Вопросов по составу Полесья так много, потому что в Житомире еще не определились с основным ростером на сезон. "Волки" имеют слишком раздутый состав, хотя на отдельных позициях наблюдается определенный кризис. В частности, ни один из левых вингеров не находится в оптимальной форме, а Макуана даже визу в Андорру не сделал. На сборах неплохо выглядел Гонсалвеш – впрочем, во встрече с Санта-Коломой он растворился.

Все эти особенности ставят под сомнение способность пройти Санта-Колому. Тем более, что соперник далеко не такой карликовый, как кажется. Почти все его футболисты были воспитаны в испанских академиях (в т.ч. и топовых), а в предыдущем раунде квалификации андоррцы прошли Борац – коллектив, который весной играл в 1/8 Лиги конференций.

Причем первый матч завершился выездным разгромом со счетом 4:1, а забить пиренейцам в ответном матче удалось только в последние 20 минут. Тогда когда они остались в меньшинстве. Нынешнее Полесье точно не сильнее боснийцев, поэтому надеяться на легкую победу "волкам" не следует. Будем надеяться, что житомиряне за неделю подготовились должным образом – иначе будет грустно.

Ориентировочные составы на матч Санта-Колома – Полесье

Санта-Колома: Руис – Креспо, Родригес, Сан-Николас, Систеро – Родригес, Бельярт, Архона, Ремулинс – Леон, Мурело

Полесье: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Йосефи, Назаренко – Филиппов.

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Полесье остается фаворитом противостояния, а счет первого матча не такой страшный, как у Бораца. Поражение 1:2 – это вовсе не приговор. Санта-Колома все равно является ограниченной командой, которой будет тяжело удержать высокий темп и игру под давлением. Житомиряне теоретически способны это устроить.

На практике же мы еще не знаем, в каком состоянии находятся нынешние "волки". Первый поединок оказался настолько провальным, что не верится в повторение подобного сценария – за неделю подопечные Руслана Ротаня должны были бы подготовиться и нейтрализовать уязвимости. Вот только этих размышлений мало для уверенного прогноза, поэтому воздержимся от него. В Андорре может быть любой результат.