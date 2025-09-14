Германия, Бундеслига, 3-й тур

Санкт-Паули – Аугсбург – 2:1

Голы: Хунтонджи, 45, Синани, 77 – Ридер, 16

Нереализованный пенальти: Хунтонджи, 45 (Санкт-Паули)

Боруссия М – Вердер – начало матча в 18:30

Бавария на своем поле разгромила Гамбург и закрепилась на вершине Бундеслиги – Кейн оформил дубль + пас

В первом матче дня Санкт-Паули на своем поле одолел Аугсбург. Гости первыми вышли вперед еще до середины тайма – Ридер головой замкнул навесную передачу от Массенго. Незадолго до перерыва мяч попал в руку игроку Аугсбурга и арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Хунтонджи и... не сумел переиграть голкипера, который отбил перед собой. К счастью для болельщиков "пиратов", француз исправился за свой фейл и добил сферу в сетку.

После отдыха команды обменялись двумя опасными моментами, а в середине второго тайма Санкт-Паули вышел вперед. Синани со стандарта мастерски закрутил под ближнюю штангу. В конце концов, все завершилось победой "пиратов", которые, набрав 7 очков поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Аугсбург с 3-мя пунктами десятый.

Боруссия Д поднялась на вершину Бундеслиги, РБ Лейпциг дожал Майнц, Фрайбург цинично ограбил Штутгарт