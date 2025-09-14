Санкт-Паули оформил камбэк с Аугсбургом и феерично ворвался в топ-4 Бундеслиги
В воскресенье, 14 сентября, 3-й тур чемпионата Германии закрывали два поединка. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 3-й тур
Санкт-Паули – Аугсбург – 2:1
Голы: Хунтонджи, 45, Синани, 77 – Ридер, 16
Нереализованный пенальти: Хунтонджи, 45 (Санкт-Паули)
Боруссия М – Вердер – начало матча в 18:30
В первом матче дня Санкт-Паули на своем поле одолел Аугсбург. Гости первыми вышли вперед еще до середины тайма – Ридер головой замкнул навесную передачу от Массенго. Незадолго до перерыва мяч попал в руку игроку Аугсбурга и арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Хунтонджи и... не сумел переиграть голкипера, который отбил перед собой. К счастью для болельщиков "пиратов", француз исправился за свой фейл и добил сферу в сетку.
После отдыха команды обменялись двумя опасными моментами, а в середине второго тайма Санкт-Паули вышел вперед. Синани со стандарта мастерски закрутил под ближнюю штангу. В конце концов, все завершилось победой "пиратов", которые, набрав 7 очков поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Аугсбург с 3-мя пунктами десятый.
