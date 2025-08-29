Чемпионат Германии, 2-й тур

Гамбург – Санкт-Паули – 0:2

Голы: Дзвигала, 19, Хунтонджи, 59

Удаление: Гочолейвшили, 77 (Гамбург, вторая желтая карточка)

Гамбург и Санкт-Паули встретились в первом за долгие годы "городском дерби" в Бундеслиге. "Горожане" вернулись в элиту после 7 сезонов и в первом туре разошлись миром с менхенгладбахской Боруссией (0:0). В свою очередь "пираты" тоже расписали ничью с другой Боруссией, но какую! Уступая дортмундцам со счетом 1:3, они в последние 5 минут смогли оформить камбэк и завершить со счетом 3:3.

Первый по-настоящему опасный момент в матче возник на 19-й минуте и завершился голом – Дзвигала получил передачу в штрафной и мастерски попал в правую девятку. Стоит упомянуть, что в составе Гамбурга вышел защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили, выступающий за немецкую команду на правах аренды. Грузин в середине тайм заработал "горчичник" за лишние разговоры с арбитром после необязательного фола. Незадолго до перерыва хозяева могли отыгрываться, но Мухайм пробил мимо правой стойки (за тайм "горожане" не смогли пробить хотя бы раз в створ ворот соперника).

Старт второго тайма пришлось откладывать из-за файер-шоу фанатов и питарды на поле. Сразу после начала второй сорокапятиминутки Гамбург сравнял: Кёнигсдорфер получил передачу от Гочолейшвили за спины защитников, убежал один на один и прошил экс-голкипера Заря Василя. К сожалению, из-за офсайда взятие ворот не засчитали.

На 53-й минуте Мухайм со штрафного закручивал под правую стойку, но великолепно сыграл кипер Санкт-Паули, переведя на угловой. А затем случился второй гол гостей! Фудзита заметил дыру в обороне соперника, разрезным пасом за спины защитников вывел Хунтонджи один на один, тот обыграл кипера, который вышел на перехват, и с острого угла попал в сетку. Вскоре Василь снова спас после удара головой Кёнигсдорфера.

В середине второго тайма Гамбург остался в меньшинстве – Гочолейшвили заработал повторную желтую карточку в центре поля, которая превратилась в красную. Санкт-Паули давил, а хозяевам откровенно везло, что мяч упорно не лез в их ворота. В конце концов, все так и завершилось победой "пиратов", которые набрав 4 очка возглавили турнирную таблицу Бундеслиги. Гамбург с 1 пунктом одиннадцатый.

