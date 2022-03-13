"Санкции, которые они вводят – до одного места": Гура присоединился к обвинениям Гвардиолы в сторону НАТО
Главный тренер Александрии Юрий Гура ожидает большей решительности стран НАТО в помощи Украине в войне с россиянами.
"Санкции санкциями, но нас бомбят. Если бы закрыли небо, это я понимаю. Мне кажется, что это самая лучшая санкция, которая должна быть первоочередной. А потом уже с ними разбираться. У нас гибнут мирные люди, а санкции, которые они вводят в одно место.
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Гвардиола прав из-за критики стран Запада? Я считаю, что да. Первое, что нужно было сделать – это закрыть небо. Нужно это все быстрее делать, чтобы уберечь людей", – поделился Гура в интервью Fanday.
Напомним, сегодня уже 18-й день войны. Российские захватчики надеялись завоевать нас через несколько дней, однако украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.
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