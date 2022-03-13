"Санкции санкциями, но нас бомбят. Если бы закрыли небо, это я понимаю. Мне кажется, что это самая лучшая санкция, которая должна быть первоочередной. А потом уже с ними разбираться. У нас гибнут мирные люди, а санкции, которые они вводят в одно место.

"Думаю, он уже не вернется": Гура – о звездных легионерах Александрии и нападении России на Украину

Гвардиола прав из-за критики стран Запада? Я считаю, что да. Первое, что нужно было сделать – это закрыть небо. Нужно это все быстрее делать, чтобы уберечь людей", – поделился Гура в интервью Fanday.

Напомним, сегодня уже 18-й день войны. Российские захватчики надеялись завоевать нас через несколько дней, однако украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

Россия напала на Украину: Ярмоленко забил и заплакал, выступление Шевченко, фанаты дали точку для бомбардировок (LIVE)