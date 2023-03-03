"Какие впечатления от первой встречи с Александром Петраковым? Да, помню. Он тогда вызвал меня на две игры – с финнами на выезде, и с Боснией во Львове, дома. Это был отбор к чемпионату мира. Как только я приехал в отель, то встретил его на этаже.

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Не успел я поздороваться, как он меня сразу позвал в комнату и начал персональную теорию: "Саня, мы играем вот так". А так, я хочу сказать Александру Васильевичу большое спасибо за доверие. Он поверил в меня, я дебютировал в национальной сборной и очень ему за это благодарен", — рассказал Пихалёнок в интервью Fanday.

Добавим, что Александр в целом сыграл в 5 поединках за сборную Украины, однако не отличался результативными действиями.

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