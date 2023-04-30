"Я бы не покидал клуб на месте Тирни. Ему нужно бороться за то, чтобы играть и вернуться в планы тренера. Он является частью одного из лучших клубов Англии, куда он может пойти?

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Конечно, вы хотите иметь возможность играть, но иногда вам нужно выйти из зоны комфорта. Тирни сейчас это сделал. Пора бороться, а не просто уйти и опустить руки. Какой смысл идти туда, где ты знаешь, что все равно будешь играть, несмотря ни на что. Так ты не будешь прогрессировать.

У меня был такой же выбор, когда я ушел из Арсенала, потому что я играл на комфортной позиции. Я мог бы остаться. И да, я играл. Но в какой-то момент, если ты хочешь попытаться стать лучше и хочешь бросить вызов самому себе, нужно выйти из зоны комфорта.

Зинченко бросает ему вызов бороться за свое место, поэтому он должен тренироваться больше и вернуться на свой лучший уровень, чтобы получить возможность, а затем воспользоваться ею. Если он это сделает, то не будет проводить так много времени на скамейке запасных", – цитирует Санья Sporting Post.

Напомним, Киран проигрывает конкуренцию украинцу, поэтому задумывается об уходе летом. Претендентами на него называют Манчестер Сити и Челси.

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