Вице-президент Мариуполя Андрей Санин поделился ожиданиями на матч "приазовцев" против Зари.

"Заря – это очень сильный клуб. Последний матч с Шахтером показал, что этот клуб сейчас на ходу. Но нам неважно, кто выходит против нас – Шахтер, Динамо или Заря. Мы будем бороться. В первую очередь, мы хотим показать хороший футбол.

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Динамо мы проиграли, но, если вы помните, мы показали красивый, атакующий, комбинационный футбол, по статистике владения мячом мы превзошли киевлян, а немногие клубы из Украины могут похвастаться этим.

То же самое будет и сейчас. Мы, в первую очередь, работаем для наших болельщиков, мы хотим показать зрелище, красивый футбол и сделаем все возможное, чтобы результат был положительным", – сказал Санин в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, матч 12-го тура УПЛ Мариуполь – Заря состоится в субботу, 20 октября. Начало встречи в 14 часов.

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