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Санин: Цель неизменна – Лига Европы

18 марта 23:35 18 Читати українською
Санин: Цель неизменна – Лига Европы
Андрей Санин / UA-Football

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин поделился эмоциями после того, как стало понятно, что команда попала в первую шестерку УПЛ.

8’ Сергей Вакуленко
90’ Сергей Вакуленко
 
Вячеслав Шарпар 24’
Вячеслав Шарпар 56’

"Друзья, и все же мы в первой шестерке. Наш родной клуб и город второй сезон подряд будут представлены в элитном раунде чемпионата Украины. Цель неизменна – Лига Европы в Мариуполе.

Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ

P.S. Особая благодарность ребятам из Арсенала, молодцы!", – написал Санин на своей странице Facebook.

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Напомним, что Мариуполь попал в первую шестерку УПЛ после сегодняшней ничьей в матче Арсенал-Киев – Ворскла (2:2).

Теги
Мариуполь Мариуполь Андрей Санин Арсенал-Киев - Ворскла
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