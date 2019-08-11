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Санин: АЗ будет играть на нейтральном стадионе в случае переноса матча

17:12 18 Читати українською
Санин: АЗ будет играть на нейтральном стадионе в случае переноса матча
Обвал крыши AFAS Stadium / Reuters

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал обвал крыши на стадионе АЗ Алкмаар.

 

"В первую очередь мы связались с коллегами из АЗ. Они подтвердили, что действительно жертв нет. Как только будет определенность по этому вопросу – они с нами свяжутся. Думаю, речь идет о переносе матча на другой стадион.

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В любом случае это несчастье, поэтому это отразится на футболистах и персонале в психологическом плане. Если матч перенесут на другой стадион, то они будут играть на нейтральном поле, как и мы", – рассказал Санин в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Мариуполь провел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы с АЗ в Одессе на стадионе Черноморец (0:0). Ответный матч запланирован на 15 августа.

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Мариуполь Мариуполь АЗ АЗ Лига Европы Андрей Санин АЗ - Мариуполь
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