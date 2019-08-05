Сане в случае перехода в Баварию установит сразу несколько рекордов и будет играть под знаковым номером

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане уже вскоре может стать игроком Баварии.

Бавария близка к приобретению игрока Манчестер Сити Лероя Сане. Мюнхенцы заплатят за немецкого вингера 110 млн евро, что сделает Сане самым дорогим приобретением в истории Бундеслиги.

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Кроме того, 23-летний футболист будет получать 18 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Баварии. Сейчас этот рекорд удерживает Роберт Левандовски с зарплатой в 16 млн евро.

В случае перехода в Баварию вингер Манчестер Сити будет выступать под 10-м номером, который до конца прошлого сезона принадлежал легендарному Арьену Роббену, сообщает France Football.

Сане перебрался в Англию летом 2016 года из Шальке. За это время он выиграл все внутренние трофеи, 3 из них – в течение одного сезона.

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